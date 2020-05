Razer présente son nouveau Blade Studio, tueur de MacBook Pro ?

Ainsi, le constructeur fait-il logiquement la bascule vers la 10 ème génération de processeurs Intel et remplace le Core i7-9750H de la mouture 2019 par un Core i7-10875H. La fréquence est un peu en baisse, mais on profite de 2 coeurs / 4 threads supplémentaires.

En mettant à jour sa machine la plus puissante, Razer ne masque effectivement pas son ambition de tenir tête à Apple et son MacBook Pro .

Reste que tout ceci a un prix. Même si les produits Apple sont souvent considérés comme les plus chers du marché, il faut ici admettre que le Blade 15 Studio Edition, dans sa configuration la plus puissante, se place un cran au-dessus de la gamme MacBook Pro. À 4 300 dollars, il est effectivement environ 400 dollars plus coûteux que son concurrent.

Pour cette somme vous bénéficierez, en plus des specs déjà évoquées, de 32 Go de mémoire vive et d'un SSD de 1 To pour épauler le processeur Intel.

Une webcam 720p, un large touchpad, comme Razer en a l'habitude, et une ribambelle de connecteurs complètent la fiche technique du Blade 15 Studio Edition : deux USB-C dont un compatible Thunderbolt 3, deux USB-A, une sortie HDMI, une sortie audio jack 3,5 mm et un lecteur de cartes SD.

D'ores et déjà disponible en Amérique du Nord, le Razer Blade 15 Studio Edition devrait être disponible dans les autres régions du monde, un peu plus tard cette année.