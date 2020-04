Blade 15 « refresh » : Razer dynamise son portable gaming de référence

© Razer

Un modèle avancé avec RTX 2070 Super

© Razer

© Razer

© Razer

Source : Communiqué de presse

Souvent présenté comme l'une des meilleures options dès lors qu'il s'agit de choisir un portable dédié au jeu vidéo , la gamme Razer Blade se décompose en trois versions. Aujourd'hui, Razer se focalise sur le modèle intermédiaire et son écran de 15 pouces, fort justement nommé Blade 15.De prime abord, les nouveautés ne semblent pas légions sur ce Blade 15. Sur un plan purement esthétique, ce nouveau PC est ainsi rigoureusement identique au modèle actuellement commercialisé. Il en conserve d'ailleurs les dimensions et le poids.Le nouveau Razer Blade 15 est également proposé en deux versions, « de base » et « avancée », mais une première différence apparaîtra aux yeux plus observateurs en regardant le clavier : Razer a pris en compte les critiques vis-à-vis des touches fléchées / de la touche shift de droite. Maintenant les touches fléchées haut / bas sont plus fines pour qu'il n'y ait plus de risque d'erreur lors de la frappe.Toutefois les plus importants changements concernent la fiche technique du Blade 15. La liste débute par un changement de gamme pour les microprocesseurs, puisque l'on passe logiquement de la 9à la 10génération de processeurs Intel. Razer propose ainsi un Core i7-10750H (6 cœurs / 12 threads) à 2,6 / 5.0 GHz et 12 Mo de cache pour le modèle de base et un Core i7-10875H (8 cœurs / 16 threads) à 2,3 / 5.1 GHz et 16 Mo de cache pour le modèle avancé.On note également un changement notable côté carte graphique la NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti devient l'entrée de gamme du modèle de base quand la NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER équipe le modèle avancé. Côté performances attendues, Razer n'est hélas pas très bavard, se contentant de citer les 20 % de performances en plus déjà avancés par NVIDIA.Plus anecdotique, Razer souligne que la mémoire double-canal DDR4-2667 MHz a été troquée pour de la DDR4-2933 MHz alors que les quantités embarquées et les possibilités d'extension restent rigoureusement identiques. Là aussi relativement anecdotique, Razer indique avoir remplacé le mini-display port qui était finalement très peu utilisé par un USB-C.Enfin, le constructeur précise que le lancement effectif devrait se faire au cours de la première quinzaine de mai. Les tarifs devraient être calqués sur ceux des modèles actuels avec toutefois une légère augmentation (100 dollars de plus) pour les premiers prix. À vérifier dès ors que nous aurons une idée des tarifs européens bien sûr.