Reprenant le châssis soigné des modèles premium, l'Asus ROG Strix G16 propose un design robuste et compact, agrémenté de touches RGB configurables. Avec un écran IPS Full HD+ (16 pouces, 165 Hz), la colorimétrie est précise et le contraste correct, même si la luminosité peut sembler limitée et peut poser dans un environnement très éclairé.



Côté performances, le Core i5-13650HX se montre efficace et bien refroidi, offrant une puissance suffisante pour le gaming et les tâches exigeantes. La RTX 4060 permet de jouer en Full HD avec des réglages élevés sur la majorité des titres récents et tout à fait acceptables sur des jeux plus gourmands comme Cyberpunk 2077. L’ensemble est bien servi par un système de dissipation performant, relativement discret, même en charge.



En termes d’ergonomie, le clavier RGB est précis et agréable à utiliser, tandis que le trackpad, bien que petit, se montre efficace. La connectique est variée et complète (Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1), mais on regrette simplement l’absence de biométrie pour s'identifier rapidement à sa session utilisateur. La batterie de 90 Wh offre une autonomie honorable pour un PC gaming, avec environ 7 heures en lecture vidéo. Le système audio est correct, malgré un manque de basses, et le stockage PCIe 4.0, bien que rapide, reste limité à 512 Go.