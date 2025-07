Derrière son format compact et son châssis élégant, le Lenovo IdeaPad Slim 5 cache une fiche technique pensée pour un usage quotidien fluide et confortable. L’atout majeur ? Son écran OLED WUXGA de 14 pouces, qui offre une image éclatante, des noirs profonds et une colorimétrie précise. Que vous passiez vos journées à travailler sur des documents, à regarder des séries ou à retoucher des photos, cet affichage rehausse clairement l’expérience visuelle, surtout dans un environnement lumineux.

Le processeur Intel Core i5-13420H, accompagné de 16 Go de RAM, assure une très bonne réactivité, même lorsque plusieurs applications tournent en simultané. Le SSD de 1 To complète l’ensemble en apportant un confort de stockage rare à ce niveau de prix. C’est un PC particulièrement adapté à celles et ceux qui jonglent entre navigation web, bureautique, streaming et tâches créatives légères. À noter que l’appareil est livré sans système d’exploitation : une liberté bienvenue pour les utilisateurs de Linux ou ceux qui préfèrent installer leur propre version de Windows.

Proposé à prix réduit en cette fin juillet 2025, ce modèle a tout pour séduire les étudiants en quête d’un ordinateur complet pour la rentrée ou les travailleurs nomades qui recherchent un outil de travail fiable et agréable à utiliser. L’absence de pavé numérique ou de port RJ45 pourra freiner certains profils, mais pour un ultrabook à écran OLED sous la barre des 600 €, difficile de faire mieux à l’heure actuelle.