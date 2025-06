Boulanger propose une solution de financement sans frais sur une sélection de PC portables haut de gamme. Nous nous intéressons ici à un modèle signé Lenovo. Avec son écran immersif, son processus Snapdragon et ses fonctions IA intégrées via Copilot+, l'IdeaPad Slim 3x se démarque par sa réactivité et son autonomie.