La puce Intel Core Ultra 9 185H délivre des performances de pointe grâce à ses 16 coeurs et son NPU dédié à l'intelligence artificielle. Le tout avec une fréquence d'horloge maximale de 5,1 GHz. De son côté la puce graphique Nvidia GeForce RTX 4090 est au top de ce que les gamers et les professionnels peuvent espérer dans une machine de ce type. Le tout avec pas moins de 16 Go de mémoire GDDR6 pour permettre l'exécution des tâches les plus lourdes sans compromis sur les réglages.

Le système dispose par ailleurs de 32 Go de RAM DDR5 extensibles avec une capacité maximale de 96 Go. Du côté du stockage, la machine est vendue avec un SSD NVMe de 1 To plutôt généreux. Avec au total 2 ports M.2 si vous souhaitez installer du stockage additionnel.

L'appareil propose également un port 2,5 GbE pour des transferts par câble plus rapides. Ainsi que la connectivité WiFi 7 qui permet d'atteindre des débits comparables sans fil avec un routeur compatible.