Disons-le sans détour, cette machine coche toutes cases, à commencer par la présence d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, soutenue par 8 Go de mémoire vidéo DDR6. C’est la promesse de faire tourner vos jeux AAA dans de bonnes conditions. Et pour que rien ne freine la performance, un processeur Intel Core i5 de 13e génération, cadencé jusqu’à 4,6 GHz, est également de la partie. Le tout est soutenu par 16 Go de mémoire DDR5, avec la possibilité d’étendre cette capacité jusqu’à 64 Go pour les plus exigeants.

Plutôt pas mal, non ? Eh bien, ce n’est pas tout ! Un écran LCD IPS de 15,6 pouces Full HD (1 920 x 1 080 pixels) complète le tableau. Surtout, il bénéficie d’un taux de rafraîchissement élevé à 144 Hz, apportant une fluidité remarquable dans les jeux. Une connectique complète, composée de ports USB-C, USB-A, un port HDMI 2.1, le Wi-Fi 6E et un port LAN Ethernet Gigabit, est également présente. Bref, il a tout ce qu’il vous faut pour jouer dans d’excellentes conditions !