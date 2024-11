Le Victus 15 fait néanmoins quelques compromis. Son écran Full HD manque d'éclat avec une luminosité moyenne et des couleurs imprécises, ce qui peut décevoir les puristes souhaitant un rendu parfait de l'image. Son autonomie, limitée à environ deux heures en usage classique, et un peu plus de trois heures en lecture vidéo, peut également être un frein pour les utilisateurs les plus nomades qui souhaitent en profiter durant de longues sessions de jeu.



Le HP Victus 15 s’adresse à ceux qui recherchent un PC portable gaming abordable et polyvalent, capable de gérer des jeux occasionnels et des tâches du quotidien sans exploser leur budget. Avec ses atouts en termes de connectivité et de rapport qualité-prix, il se positionne comme un choix solide pour les joueurs débutants ou les utilisateurs aux attentes raisonnables.