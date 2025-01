Vous en avez l'habitude, il est encore trop tôt pour être sûr de l'authenticité des informations qui vont suivre. C'est d'autant plus vrai dans le monde du laptop, où les comparaisons peuvent vite être biaisées.

Comme ce fut le cas avec la RTX 4060M, il y a de fortes chances que la RTX 5060M constitue vite un best-seller, alors qu'elle pourrait bien offrir le meilleur compromis entre performances et prix. Cette RTX 5060 à destination des portables est encore très discrète, et nous ne savons par exemple pas si NVIDIA prévoit de la lancer en même temps que les autres modèles pour portable ou si elle arrivera dans un second temps, peut-être au cours du deuxième, voire du troisième trimestre 2025.

Ce décalage possible n'empêche donc pas les fuites, et celle du jour nous provient de Chine, en l'occurrence des forums BiliBili. Elle nous est relayée par nos confrères de VideoCardz et donne une première idée des performances que l'on peut attendre de ce GPU.