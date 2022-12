La GeForce RTX 4080 Laptop se dévoile : 28,5 % plus puissante que la RTX 3080 Laptop

Ce test n'est pas nécessairement associé au monde du jeu vidéo, mais donne malgré tout un outil de comparaison avec les générations passées. En effet, la RTX 3080 Laptop n'affichait que 138 398 points, et même la RTX 3080 Ti Laptop (la plus puissante Ampere pour portable) devait se contenter de 148 511 points. La RTX 4080 Laptop est ainsi 28,5 et 19,8 % plus rapide que ses grandes sœurs.