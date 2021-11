NVIDIA aurait un nouveau GPU mobile en embuscade des Intel Arc Alchemist !

En l'occurrence, et si l'arrivée de deux nouvelles RTX 3000 Mobile se confirme, NVIDIA chercherait clairement à verrouiller le marché du GPU pour laptop. L'objectif ? Rendre la tâche la plus compliquée possible pour Intel. Pour rappel, la firme doit prochainement introduire ses premiers GPU dédiés « Alchemist », qui se dévoilent de plus en plus . La sortie est prévue pour courant 2022, sur PC portable comme sur desktop.