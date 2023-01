CES 2023 : RTX 40 pour portables, « le plus grand saut générationnel de tous les temps » selon NVIDIA

À côté des RTX 4080 et 4090, il est aussi question de modèles plus modestes comme les RTX 4070, 4060 et 4050. Ces GPU sont présentés comme « plus rapides que le modèle phare de la génération précédente » et, mieux, les portables équipés seront plus accessibles.

Pour l'heure, seul l'ASUS ZenBook Pro 14 a été évoqué par NVIDIA qui indique cependant un prix « à partir de 1 199 € » (sans doute pour une RTX 4050) et une disponibilité « à partir du 22 février ».