Les GeForce RTX Super arrivent sur ordinateur portable

Plus précisément, ce sont les RTX 2070 Super et RTX 2080 Super qui viennent passer une tête dans le monde du PC portable . Deux cartes aux spécificités techniques très proches de leurs homologues desktop.

Au vu de l’incertitude du marché en ces temps troublés par la pandémie de COVID-19, NVIDIA ne s’avance pas sur une date. L’équipementier promet néanmoins des modèles disponibles « dans la semaine du 15 avril », pour un tarif démarrant à 699 € (pour les modèles équipés en GTX 1650).

Des specs très proches des modèles desktop

Du côté de la technique, on devrait se retrouver en présence de GPUs aux caractéristiques très proches de ce que l’équipe verte propose déjà sur desktop.

Dans les faits, la RTX 2080 Super comptabilisera 3 072 Cuda core, 8 Go de GDDR6 et un TGP oscillant entre 80 et 150 W. Les fréquences devraient néanmoins être légèrement revues à la baisse, avec une horloge cadencée entre 1 080 et 1 560 MHz en boost.

La RTX 2070 mobile comptera quant à elle 2 560 Cuda core pour une fréquence oscillant entre 1 155 et 1 380 MHz. On y retrouvera une nouvelle fois 8 Go de GDDR6 sur 256 bits, et un TGP cette fois compris entre 80 et 115 W.