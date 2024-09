Si vous avez besoin de plus de puissance pour lancer des jeux plus récents ou afficher ceux que vous possédez déjà dans une meilleure résolution, en poussant les taquets des options un peu plus haut, vous pouvez compter sur l'ASUS TUF Gaming A15.

Ce PC gaming est équipé d'une carte graphique plus récente que sur le Lenovo IdeaPad Gaming 3 : ici, il s'agit d'une RTX 3050 avec 4 Go de RAM dédiée. Elle a un taux de pixels qui est plus élevée, possède une bande passante plus large (192 GB/s versus 112 GB/s) et une vitesse turbo plus élevée (1740 MHz contre 1245 MHz).