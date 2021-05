NVIDIA annonce les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti pour PC portables

La toute puissance des cartes graphiques RTX series 30 s'invite donc sur davantage d'ordinateurs portables. En plus de ces nouveaux modèles de GPU mobiles, plus accessibles, leur fiche technique sera également agrémentée des nouveaux processeurs mobiles Intel Core série H de 11ème génération.

Au-delà d'une fiche technique de haute volée, ces ordinateurs portables présentent un design aussi compact qu'élégant. Plus fins que 18 mm par rapport aux générations RTX précédentes, ces nouveaux produits s'adressent plus que jamais aux joueurs nomades exigeants.

Mais NVIDIA n'oublie pas les créateurs non plus, grâce à sa gamme d'ordinateurs portables Studio, leur offrant ainsi un outil de travail performant et accessible.