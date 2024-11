Ce PC portable gaming Gigabyte G6 KF-H3FR854KH vous permet de profiter d'une fiche technique performante grâce à son processeur Intel Core i7-13620H, et ses 16 Go de RAM. Il a aussi un écran 16" IPS doté du taux de rafraîchissement 165 Hz particulièrement fluide et un SSD 1 To aussi confortable que rapide.

Le tout avec une NVIDIA GeForce RTX 4060 qui est soutenue par 8 Go de mémoire dédiée. De quoi délivrer un rendu particulièrement immersif dans les jeux vidéo capables d'en tirer le mieux parti. Avec à la clé, des sensations fortes lors de vos parties en ligne.

Habituellement proposé 1 099,95 €, vous pouvez en ce moment acheter le Gigabyte G6 KF-H3FR854KH à 999 € chez LDLC.