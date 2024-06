ASUS ProArt PZ13, PX13 et P16 : un trio voué aux créatifs baroudeurs et aux grands espaces

Ce ProArt P16 s'annonce quoi qu'il en soit puissant. Il combine un processeur AMD Ryzen de toute nouvelle génération (jusqu'à 12 cœurs et 24 threads sous architecture Zen 5) à un maximum de 64 Go de mémoire vive (LPDDR5X à 7500 MHz) et à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070.

L'ensemble est alimenté par une batterie de 90 Wh, et dispose d'une connectivité Wi-Fi 7, avec des connectiques correspondant en effet plutôt bien à une utilisation créative (USB 4, lecteur SD, HDMI 2.1…). Gamme ProArt oblige, on retrouve enfin la molette configurable DialPad pour travailler plus aisément sur les logiciels de la suite Adobe, entre autres.

Le ProArt P16 arrivera en France début août, à partir de 2599 euros.