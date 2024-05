Carte graphique externe, console OLED et mini-PC "Mac", AYANEO poursuit l'offensive de belle manière

AYANEO KUN

Le ticket d’entrée pour découvrir l’AYANEO KUN est à près de 1 000 euros. Forcément, ça dissuade. Pour autant, difficile de critiquer le fabricant quand on a entre les mains un monstre doté d’un écran 8,4 pouces, d’un processeur Ryzen 7 7840U qu’il est possible de « débrider » jusqu’à 54 watts, d’un SSD M.2 au format 2280, d’une incroyable batterie de 75 Wh (19 500 mAh) et d’innombrables petits plus (pied escamotable, reconnaissance digitale/faciale, 3 ports USB dont 2 Gen4, gyroscope…).

Alors, c’est vrai, l’AYANEO KUN ne permet pas de booster autant qu’on aurait pu l’espérer les jeux par rapport à une ROG Ally Z1 Extreme, mais que c’est agréable de jouer sur un écran aussi grand d’autant que le poids de la machine est parfaitement réparti et que ses 950 grammes ne sont pas si gênants que l’on pourrait le croire. Machine luxueuse dont la version la plus musclée embarque 64 Go de RAM et un SSD de 4 To, l’AYANEO KUN doit être vue comme une vitrine technologique. Une vitrine qu’il est très difficile de laisser de côté quand on y a goûté.