AYANEO Remake : une collection de consoles, mini-PC et d'accessoires emprunts de nostalgie

Même chose pour le second produit de cette ligne, l'AM02. Il s'agit toujours d'un mini-PC et nous n'avons toujours pas de précisions sur les composants embarqués même si on peut supposer qu'AYANEO fera toujours confiance aux APU d'AMD. L'AM02 s'inspire, elle, de la console NES, mais là encore, nous sommes surpris que la ressemblance ne soit pas plus prononcée, comme peut le faire Retroflag sur ses boîtiers Raspberry Pi.