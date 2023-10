AYANEO Flip DS : une drôle de console portable à deux écrans, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?

Les AYANEO Flip DS et Flip KB sont pour le reste strictement identiques avec, en particulier, un Ryzen 7 7840U pour animer la machine. AYANEO semble aussi vouloir imiter ASUS et sa ROG Ally en intégrant pour la première fois une dalle avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Une fréquence qui s'applique à la dalle de 7 pouces, mais nous ne savons pas encore si cela concerne aussi le second écran de la Flip DS.

Beaucoup de questions restent en suspens, mais au premier coup d'œil posé sur la Flip KB, on a un peu l'impression que le clavier est « perdu » au milieu d'un large espace. Alors qu'AYANEO va une fois encore passer par une campagne de financement participatif, nous aurons de toute façon largement le temps de revenir sur son cas.