"KUN", la nouvelle console AYANEO voit très grand, pour l'écran comme pour la batterie

AYANEO parle de ses « huit premières » pour évoquer son sens de l'innovation qui regroupent évidemment le plus grand écran sur le marché, mais aussi de manière un peu plus surprenante « la plus chère et la plus haut de gamme console AYANEO ». Il est également question d'un système de dissipation « au-delà de l'imagination », d'un « D-pad huit directions en lévitation », de « joysticks et gâchettes à effet Hall », de « quatre palettes fort pratiques » au dos de la machine et de « deux touchpads intelligents ».

Il va sans dire qu'AYANEO force sa communication, mais il faut reconnaître que la KUN semble devoir reprendre à son compte à peu près tout ce qui se fait de mieux dans le monde des consoles portables… à l'exception du clavier propre à GPD. Problème, cette avalanche de fonctionnalités, l'écran de 8,4 pouces et l'imposante batterie ont un coût et AYANEO nous prépare à la douloureuse.