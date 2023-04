Plus puissant que le Steam Deck et équivalente à la ROG Ally ? L'AyaNeo 2S montre les dents !

AMD a présenté des APU sous architecture CPU Zen 4 et architecture GPU RDNA 3 en début d’année (les Ryzen 7000 Phoenix et Dragon Range). Ces processeurs équiperont des PC portables, mais aussi des consoles portables. La première annoncée a été l’Asus ROG Ally, une machine officialisée début avril qui embarquera un Ryzen Z1 Extreme. AyaNeo, désormais bien connu pour ses très nombreuses consoles, réplique avec une AyaNeo 2S et une AyaNeo Geek 1S qui bénéficient, elles aussi, des dernières architectures d’AMD.