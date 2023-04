AOKZOE prépare deux consoles à base d'AMD Ryzen 7 7000 : pour tous les goûts ?

L'A1 Pro sera donc plus massive avec son écran 8 pouces et elle profitera d'un unique coloris : bleu. L'A2 disposera d'un écran de 7 pouces de diagonale et sera logiquement plus compacte. Deux coloris sont déjà mis en avant par la société chinoise : vert (Evergreen) et blanc (Skywing).

AOKZOE confirme que le lancement de l'A1 Pro est prévu un peu plus tôt que celui de l'A2, mais ne donne encore aucune date. En revanche, une campagne de test interne est déjà organisée pour l'A1 Pro alors qu'elle n'interviendra que plus tard pour l'A2.