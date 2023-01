AYANEO annonce la NEXT 2 : une console portable avec carte graphique dédiée

AYANEO confirme donc la sortie, courant 2023, de la NEXT 2 et de la KUN. Pour la première, elle souligne l'utilisation d'un « processeur Next-gen de série 7000 » et insiste sur l'utilisation d'un écran 8 pouces associé à une « carte graphique dédiée ». On imagine assez mal une société comme AYANEO se tromper dans les termes employés.