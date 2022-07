L'AYANEO Next II, concurrente du Steam Deck, sera disponible avec de l'Intel Arc ou du Ryzen/Radeon 6000 d'AMD

Rappelons que l’AYANEO Next, première du nom, a été lancée seulement en début d’année. Elle possède un APU AMD, en l’occurrence le Ryzen 7 5800U. Si on peut voir cette première version comme une concurrente du Steam Deck, il existe un grand écart entre les tarifs des deux consoles : le ticket d’entrée était fixé à plus de 1000 euros (1200 désormais), tandis que la machine de Valve est proposée à partir de 419 euros. La facture pour l’AYANEO Next II pourrait logiquement s’alourdir. Objectivement, le véritable rôle de concurrente reviendrait donc peut-être à l’AYANEO Air, dont les tarifs sont plus en phase avec ceux du Steam Deck.