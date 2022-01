CES 2022 : AMD dévoile ses Ryzen 6000 mobiles, plus efficaces que jamais en jeu

Mais commençons par les performances CPU des nouveaux cœurs Zen3+ d'AMD. La firme annonce notamment que son Ryzen 7 6800U (nouveau haut de gamme sur le segment notebook) sera capable de développer jusqu'à 28 % de performances multi-core en plus que son prédécesseur, le Ryzen 7 5800U sous CineBench R23. En single-core sur le même benchmark, il faudrait cette fois tabler sur 11 % de puissance en plus.

AMD promet également des performances en nette hausse pour ses nouvelles puces en montage vidéo et rendu 3D grâce à un maximum de 8 cœurs et des fréquences conçues pour être maintenues à 5 GHz sur les références les plus rapides. C'est là une bonne chose pour maintenir la dragée haute à Intel, qui doit encore dévoiler ses nouvelles puces Alder Lake pour PC portables.

Ces nouveaux processeurs, attendus à compter de février sur ultraportables et PC gaming , devraient également permettre une meilleure efficacité énergétique. AMD met évidemment en avant le passage à la gravure en 6 nm de TSMC (en lieu et place du 7 nm utilisé actuellement), mais évoque aussi l'apport de ses nouvelles fonctionnalités de gestion d'alimentation pour arriver jusqu'à 24 heures d'autonomie sur certains modèles.

Ces puces Ryzen 6000 « U » et « H » apportent par ailleurs avec elles le support de l'USB4, pour des vitesses de transferts allant jusqu'à 40 Gbps. Elles prennent également en charge le standard PCIe Gen4 et pourront exploiter la mémoire LPDDR5/DDR5 pour profiter de mémoire vive toujours plus rapide sur laptop.