Ryzen 5000 : AMD dévoile 4 processeurs, des performances « single core » au sommet

Pour l'heure, la nouvelle gamme de CPU Zen 3 s'articule autour de « seulement » quatre produits, depuis le petit Ryzen 5 5600X jusqu'au puissant Ryzen 9 5950X en passant par les Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X. AMD résume très bien les caractéristiques de ses modèles dans le tableau ci-dessous et on retiendra que tous affichent un TDP de 105 Watts à l'exception du Ryzen 5 5600X (65 W).