AMD : ça y est, les Ryzen 3000XT débarquent !

Alors qu'AMD pourrait décider de repousser à 2021 le lancement de ces processeurs de bureau Ryzen de quatrième génération, faute de concurrence (voir lien ci-dessous), le géant américain annonce trois nouvelles puces sous architecture Zen 2. Elles pourraient faire la jonction entre les Ryzen 3000 existants (déjà sous Zen 2) et les futurs Ryzen 4000 (sous architecture Zen 3).

Ces trois nouveaux processeurs, ce sont les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT, qu'AMD commercialisera à compter du 7 juillet prochain à 499, 399 et 249 dollars, respectivement. Leur principale (et seule ?) particularité est d'afficher des fréquences légèrement supérieures à celles des Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X et Ryzen 5 3600X, lancés l'année dernière.