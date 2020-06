Materiel.net liste en avance les prochains processeurs AMD Ryzen XT et leurs prix

Alors qu'Intel a (enfin) lancé ses nouveaux processeurs de bureau, AMD s'apprête à riposter avec ses puces « Matisse Refresh », une nouvelle itération des processeurs Ryzen de troisième génération, dont on pourrait déjà connaître les prix… Grâce au revendeur français Materiel.net .

On découvre ainsi que le nouveau Ryzen 9 3900XT (12 cores / 24 threads) serait proposé à un tarif français de 499,90 euros, contre 459 et 319 euros pour les Ryzen 7 3800XT (8 cores / 16 threads) et Ryzen 5 3600XT (6 cores / 12 threads).

Comme l'indique TechPowerUp, ces tarifs pourraient néanmoins seulement servir de « marqueur » au web-marchand, afin de préparer le début (imminent) des précommandes.