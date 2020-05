Comme le Ryzen 7 4800U , que nous avions pu découvrir en avant-première sur le campus d'AMD à Austin, au Texas, ce mystérieux Ryzen 7 Extreme Edition arborerait 8 cores et 16 threads, mais cette fois cadencés entre 1,8 et 4,291 GHz.

Ces spécificités évoquent celles des puces Ryzen 4000 à 15 watts déjà lancées chez AMD. Selon toute logique, ce nouveau processeur serait bien basé sur un Ryzen 7 4800U, puisque le Ryzen 7 4700U se contente pour sa part de 8 cores sans SMT (et donc de 8 threads au lieu de 16). On y trouverait en revanche des fréquences en hausse de presque 100 MHz en boost pour un petit surplus de puissance.

Des processeurs réservés à Microsoft ?

Comme l'indique Tom's Hardware, AMD pourrait réserver son Ryzen 7 Extreme Edition à Microsoft et sa gamme Surface. Une stratégie que le groupe a déjà adoptée par le passé pour certaines références de processeurs mobiles (des iGPUs un peu plus musclés que l'ordinaire étaient alors au menu) et qui pourrait même s'étendre au potentiel Ryzen 9 4900U. Étrangement, ce dernier profiterait d'ailleurs de spécifications identiques à celle du Ryzen 7 Extreme Edition, et ce, au mégahertz près selon les documents dénichés par @TUM_APISAK.

AMD pourrait ainsi chercher à se maintenir dans les bonnes grâces de Microsoft, de la même manière qu'Intel, qui fournit pour sa part des éditions spéciales de certains de ses processeurs Ice Lake à Apple pour ses MacBook Pro et MacBook Air. Reste que l'appellation « Extreme Edition » au lieu de « Surface Edition » par exemple, est intrigante et pourrait tout à fait pointer vers un lancement auprès d'autres constructeurs.