Le processeur AMD Ryzen 9 4900HS explose littéralement tous les autres processeurs mobiles actuels

Intel battu en performances et en efficacité énergétique...

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

...mais pour combien de temps ?

Source : TechPowerUp

Nous l'avions pressenti à l'issue de notre découverte des nouveaux processeurs mobiles d'AMD, lors d'un passage au Texas en février , la chose semble se confirmer : AMD pourrait bien bousculer Intel et sa situation de quasi monopole sur le marché des PC portables taillés pour le jeu. Avec son Ryzen 9 4900HS, le groupe de Lisa Su arrive, selon les premiers tests, à battre l'ensemble de ses concurrents actuels, y compris le Core i9-9880H (équipé lui aussi de 8 cores et 16 threads), mais attention : la relève arrive bientôt chez Intel.D'après TechPowerUp et selon les premiers tests indépendants , le Ryzen 9 4900HS parviendrait ainsi à battre son rival tout en restant à son TDP par défaut de 45 W, et ce, même lorsque le Core i9-9880H monte pour sa part à 90 W de TDP configurable Les chiffres en benchmarks ne trompent pas, avec 11,9 % de performances en plus pour le Ryzen 9 sous CineBench R20 lorsque le Core i9 est configuré à 90 W. Lorsque la puce d'Intel revient à son TDP par défaut (45 W), l'écart se creuse, avec un Ryzen 9 cette fois 33 % plus véloce. À 35 W de cTDP, le Core i9 rend cette fois les armes avec 54 % de retard sur son concurrent gravé en 7 nm.Parallèlement, ce Ryzen 9 mobile surclasse de 150 % le Ryzen 7 3750H de génération « Picasso » (gravé en 12 nm). De quoi prendre la mesure des progrès réalisés par AMD par rapport aux processeurs mobiles qu'il proposait l'année dernière.Face à Intel, de nouveau, la puce d'AMD devance le Core i9-9880H de 34 % sous CineBench R15, de 18 % sous Handbrake HEVC, de 25 % sous Blender « Classroom » et de 35 % avec 7-Zip benchmark. Le Ryzen 9 4900HS trébuche par contre sous Photoshop avec un retard de 12 % face au flagship mobile d'Intel, qui tire mieux parti du logiciel, moins parallélisé.En jeu, la tendance va vers des performances plus ou moins équivalentes entre les deux processeurs, qui suffisent l'un comme l'autre à animer les derniers titres dans les meilleures conditions possibles sur laptop.En dépit de ces premiers résultats on ne peut plus prometteurs, le Ryzen 9 4900HS arrive sur le marché en fin de période d'exploitation du Core i9-9880H, qui sera très bientôt remplacé par l'imposant Core i9-10980HK, de génération Comet Lake.Toujours gravé en 14 nm, ce dernier comprendra lui aussi 8 cores et 16 threads et serait capable d'atteindre les 5,3 GHz en pointe. Une fréquence très copieuse sur laptop qui semble en adéquation avec l'actuelle politique d'Intel... qui maximise les fréquences et le nombre de cœurs sur ces nouveaux processeurs faute de pouvoir encore s'appuyer pleinement sur le 10 nm.S'il était prévisible que le Ryzen 9 4900HS soit en mesure de battre le Core i9-9880H, la confrontation entre le Core i9-10980HK et le Ryzen 9 4900HS aura probablement tout du véritable duel au sommet que l'on attend. Reste qu'en termes de maîtrise énergétique, AMD et son protocole en 7 nm devraient logiquement garder leur avantage sur Intel et son vieux procédé en 14 nm