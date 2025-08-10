Si vous vous intéressez un minimum au monde des microprocesseurs, vous n'êtes pas sans connaître le 3D-Vertical Cache imaginé par AMD pour doper les performances de ses puces, en particulier dans le domaine du jeu vidéo.

C'est à avec le Ryzen 7 5800X3D commercialisé le 20 avril 2022 qu'AMD a mis sur le marché cette technologie souvent réduite à ce sigle, « X3D ». L'idée est, sur le papier, toute simple : le chiplet contenant les cœurs du processeur est associé à une « couche » de puces de mémoire cache laquelle a d'ailleurs changé de place entre les Ryzen 5000X3D/7000X3D et les derniers Ryzen 9000X3D, afin d'améliorer la dissipation thermique.

Ces puces de mémoire cache supplémentaires ne permettent pas d'ajouter quelques kilo-octets comme d'autres améliorations ont pu le faire, mais de doubler, voire de tripler la quantité de cache associé au processeur. Problème, AMD ne s'en est jamais caché, la technologie est délicate et augmenter assez nettement le coût de fabrication des processeurs.