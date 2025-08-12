Soucieuse de ne pas être (trop) distancée par AMD, Intel miserait à son tour sur la quantité de mémoire cache intégrée à ces prochaines puces : Nova Lake pourrait dépasser les 200 Mo.
Les processeurs Intel ne sont plus trop dans le coup depuis maintenant quelques générations. Toutefois, l'arrivée d'Arrow Lake a amorcé un retour à une efficacité énergétique plus convaincante et la gamme Nova Lake devrait encore améliorer les choses et profiter d'un sérieux coup de boost du côté de la mémoire cache.
BLLC : la réponse d'Intel au X3D
Lorsqu'en avril 2022, AMD a tenu sa promesse de lancer un processeur avec de la mémoire cache « empilée », la marque américaine a également fait trembler Intel sur ses bases.
Alors que la génitrice des Pentium et autre Core Ultra était jusqu'à présent en avance dans le domaine des jeux vidéo, la technologie 3D-Vertical Cache venait rebattre les cartes. En intégrant une couche supplémentaire de mémoire au CCD de ses processeurs, AMD augmentait nettement la quantité de cache. Ainsi, le premier modèle – le Ryzen 7 5800X3D – intégrait 100 Mo de cache combiné, du jamais vu à l'époque.
Pour Intel, le coup fut terrible et alors que les gammes de processeurs X3D se succédaient chez AMD – Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D – Intel n'avait guère de réponse à apporter… jusqu'à l'annonce de la génération de Nova Lake qui, à son tour, devrait empiler le cache pour augmenter la quantité intégrée aux puces. Chez Intel, il est question de BLLC pour Big Last Level Cache.
Deux unités de BLLC sur certains CPU Nova Lake ?
Sur le principe, l'idée est donc assez similaire à ce que propose déjà AMD et dans le cas des puces Nova Lake, il semblait aussi devoir être question d'une seule unité de BLLC, comme AMD n'intègre qu'une seule unité de X3D.
Avec la technologie BLLC, Intel avance la possibilité de dépasser les 140 Mo de cache combiné sur ses prochaines puces Nova Lake, mais une récente rumeur fait état de la possibilité d'intégrer deux unités BLLC. Bien sûr, Intel ne confirme rien pour le moment, mais relayée par nos confrères de VideoCardz, la source (Panzerlied sur Chiphell) est plutôt fiable… d'autant qu'elle prend des gants en indiquant « les choses peuvent encore changer ».
En intégrant deux unités de cache BLLC, Intel pourrait dépasser le seuil des 200 Mo de cache combiné sur les puces Nova Lake concernées. Mais à peine cette rumeur prend-elle forme que nous avons déjà la réponse d'AMD… laquelle est d'ailleurs assez similaires puisque la firme à l'origine de l'architecture Zen aurait dans l'idée d'associer une couche de cache X3D à tous les CCD de ses puces, ce qui donnerait un Ryzen 9 9950X3D avec 192 Mo de cache combiné.
Il convient toutefois de prendre ces informations avec une certaine distance. Déjà, vous l'avez compris, ni AMD ni Intel n'ont confirmé quoi que ce soit. De plus, la course à la quantité de cache pourrait être une façon de simplement dire « je suis le meilleur » comme au bon vieux temps de la course aux MHz. Enfin, AMD a toujours dit que doubler le cache X3D est très onéreux alors que cela ne concerne qu'une niche… une niche pour rester dans le coup ?