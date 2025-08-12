Lorsqu'en avril 2022, AMD a tenu sa promesse de lancer un processeur avec de la mémoire cache « empilée », la marque américaine a également fait trembler Intel sur ses bases.

Alors que la génitrice des Pentium et autre Core Ultra était jusqu'à présent en avance dans le domaine des jeux vidéo, la technologie 3D-Vertical Cache venait rebattre les cartes. En intégrant une couche supplémentaire de mémoire au CCD de ses processeurs, AMD augmentait nettement la quantité de cache. Ainsi, le premier modèle – le Ryzen 7 5800X3D – intégrait 100 Mo de cache combiné, du jamais vu à l'époque.

Pour Intel, le coup fut terrible et alors que les gammes de processeurs X3D se succédaient chez AMD – Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D – Intel n'avait guère de réponse à apporter… jusqu'à l'annonce de la génération de Nova Lake qui, à son tour, devrait empiler le cache pour augmenter la quantité intégrée aux puces. Chez Intel, il est question de BLLC pour Big Last Level Cache.