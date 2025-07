Il se dit aussi que Nova Lake AX bénéficierait de 28 cœurs CPU répartis en 8 cœurs performants, 16 cœurs efficaces et 4 cœurs basse consommation. Enfin, on parle d'une prise en charge de la DDR5 à 9 600 voire 10 667 MT/s et, plus important encore, sur un bus d'interface 256-bit. En revanche, nous n'avons pour l'heure aucune précision sur le TDP d'une telle puce alors qu'AMD pointe à 55 watts avec ses processeurs Strix Halo.

Cela dit, le plus important est ailleurs, car à côté des spécifications détaillées, Raichu doute tout simplement du lancement d'une telle puce – « I don't think it will launch » – qui aurait été planifiée, puis annulée. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui ? Et si Intel envisageait toujours la chose, mais cherche d'abord à évaluer l'intérêt du public pour une telle solution qui – c'est le cas pour Strix Halo – serait sans doute assez chère ?