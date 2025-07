Souvenez-vous, nous sommes en octobre 2023 et alors que les processeurs ne sont même pas encore sortis – ils ne le seront pas avant un an – que l'on évoque déjà la possibilité d'un refresh de la gamme.

C'est qu'Intel est à ce moment embêtée par ses procédés de gravure et que la firme américaine n'envisage plus d'utiliser le nœud 18A que pour la génération suivante, les puces Panther Lake. À l'époque, on envisage la possibilité d'avoir jusqu'à 40 cœurs sur le plus puissant des processeurs Arrow Lake Refresh et un lancement autour du milieu de l'année 2025.

Vous l'aurez compris, pour Intel ce n'est finalement plus la mi-2025 qui est visée, mais de nouvelles sources confirment la sortie prochaine de ces CPU Arrow Lake Refresh en profitent pour donner quelques détails sur les changements opérés afin, essentiellement, d'améliorer le potentiel en intelligence artificielle.