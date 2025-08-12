À côté des versions pour ordinateurs de bureau, l'architecture Nova Lake promet des processeurs pour laptops redoutablement puissants : plusieurs variantes sont l'objet d'une fuite.
Plus encore qu'à la sortie des Meteor Lake et Lunar Lake, Intel joue gros avec le lancement prochain des processeurs Nova Lake. Il faut dire que la situation du groupe ne s'est pas franchement améliorée au point que le Président des États-Unis semble vouloir la tête de son P.-D.G., Lip-Bu Tan.
Nova Lake doit imposer la gravure Intel 14A
Avant la fin de l'année civile 2025, Intel devrait lancer la gamme de processeurs Panther Lake qui introduira le nœud de gravure 18A. Pourtant, aussi importante que cette génération puisse être, tous les yeux sont tournés vers la suite.
C'est effectivement après Panther Lake, avec l'architecture Nova Lake qu'Intel joue en quelque sorte sa survie… enfin, si tant est que les plans du groupe ne changent pas une nouvelle fois d'ici là. Avec Nova Lake, Intel doit introduire le nœud de gravure 14A, celui qu'elle estime être sa dernière chance d'attirer des clients importants et maintenir son activité de fonderie.
Nova Lake devrait être une architecture commune aux processeurs dits desktop (à destination des ordinateurs de bureau) et à ceux conçus pour les ordinateurs portables. Plusieurs fuites ont déjà été l'occasion des premiers et, aujourd'hui, on se penche plutôt sur les seconds dont plusieurs variantes sont prévues depuis les Nova Lake AX jusqu'aux U en passant par les HX et H.
Nous ne reviendrons pas ici sur cette variante AX qui pourrait, sur le papier, aller titiller les puces Strix Halo d'AMD car depuis les précédentes rumeurs, plusieurs voix ont indiqué que sa sortie est « peu probable ». Affaire à suivre…
Jusqu'à 28 cœurs CPU et 8 cœurs GPU sur portables
En revanche, du côté des variantes HX, H et U, les choses se précisent grâce aux indiscrétions d'un informateur bien connu, Jaykihn, qui souligne que la variante la plus puissante pourrait compter jusqu'à 28 cœurs CPU.
Il s'agit dans ce cas d'une puce Nova Lake HX qui reposerait sur un découpage en 8 cœurs performants, 16 cœurs efficients et 4 cœurs basse consommation. Nos confrères de VideoCardz évoquent une puce qui serait alors dotées de 28 threads, mais ce serait sans prendre en compte le retour de la technologie Hyper Threading. Si cela se confirme, on serait plutôt à 32 threads.
Les Nova Lake HX devraient en revanche compter sur une solution graphique plus modeste avec simplement 4 cœurs Xe3, ce qui reste loin de l'hypothétique Nova Lake AX (48 Xe3 cores), mais est aussi en retrait par rapport aux Nova Lake H qui en compteraient 12. Ces derniers seraient cependant prévus pour ne pas être associés à une carte graphique dédiée.
Les Nova Lake H devraient au maximum compter 16 cœurs CPU répartis en 4 cœurs performants, 8 cœurs efficients et 4 cœurs basse consommation. Une seconde variante des Nova Lake H se contentera de 4 cœurs Xe3 afin d'offrir plus d'options aux intégrateurs alors que les Nova Lake U devraient pour leur part exister en variante avec 2 ou 4 Xe3 cores.
Processeurs d'entrée de gamme, les Nova Lake U réduiront nettement la voilure du côté des cœurs CPU également : aucun cœur efficient ne serait prévu et on aurait le choix entre 4 cœurs performants/4 cœurs basse consommation pour la version avec 4 Xe3 cores ou 2 cœurs performants/4 cœurs basse consommation pour celle dotée de 2 Xe3 cores.
Terminons en rappelant que si Panther Lake doit débuter en fin d'année 2025, les premiers exemplaires des puces Nova Lake ne sont pas attendus avant, au mieux, le second semestre 2026.