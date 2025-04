Il fût un temps pas si lointain au cours duquel Intel faisait évoluer ses puces à un rythme parfaitement régulier, le fameux tick-tock qui imposait un changement de plateforme – donc de socket CPU – tous les deux ans.

Après « l'accident » LGA-1700 des puces Alder Lake, Raptor Lake et Raptor Lake Refresh, Intel semble devoir revenir à ce rythme et dès l'année prochaine, il se murmure que le socket LGA-1954 pourrait donc débouler, via Nova Lake.