Aujourd'hui, nous allons même au-delà de Panther Lake, car il est question de la génération suivante : Nova Lake. Elle ne devrait pas débarquer avant, au mieux, début 2026 et s'appuiera logiquement sur Panther Lake.

Jusqu'à présent, les rumeurs parlent pour cette génération Nova Lake d'une technique de gravure encore plus précise que l'Intel 18A, mais la feuille de route de la société américaine n'entre pas dans les détails. D'autres rumeurs évoquent l'utilisation de cœurs Coyote Cove et Arctic Wolf sur cette génération, mais le plus intéressant nous est communiqué par VideoCardz : notre confrère a mis la main sur un manifeste d'expédition.

Ce dernier ne donne guère plus d'informations autres que le fait que Nova Lake soit une réalité. Une réalité d'autant plus importante que Panther Lake devrait, en principe, se focaliser sur le monde du laptop. C'est Nova Lake qui aura à sa charge de faire évoluer les ordinateurs desktops après Arrow Lake.