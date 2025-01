Au total, ce sont neuf processeurs qui ont été mis en lumière par Intel. On part ainsi du Core Ultra 9 288V avec ses 8 cœurs (4P+4E), son Smart Cache de 12 Mo et sa fréquence de 5,1 GHz en boost. Il est à noter que sur les neuf puces annoncées, les cinq plus puissantes (Core Ultra 9 et Core Ultra 7) seront dotées d'un iGPU ARC 140V quand les quatre petites (Core Ultra 5) devront se contenter d'un ARC 130V avec une cadence de fonctionnement inférieure.

Toutes ces puces se caractérisent par l'intégration des fonctionnalités vPro afin d'offrir sécurité et facilité de gestion avancées, pour les entreprises. Elles se distinguent aussi par la présence d'un NPU capable d'au moins 40 TFLOPS et d'un TDP de 17 W, sauf pour le plus puissant de la gamme (30 W).