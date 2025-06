Au-delà des cœurs CPU, l'ensemble de la plateforme devrait bénéficier d'une cure de jouvence. Les rumeurs pour la plateforme de bureau font état d'un support natif de la mémoire DDR5 à 8000 MT/s, contre 6400 MT/s pour Arrow Lake, ainsi que d'une augmentation du nombre de lignes PCIe 5.0 disponibles pour le processeur graphique et les SSD. La partie graphique intégrée pourrait aussi voir des changements notables, avec une architecture hybride mêlant les technologies Xe3 pour le rendu 3D et Xe4 pour la gestion de l'affichage et des médias, promettant un gain de performance notable pour les créateurs et les joueurs nomades.