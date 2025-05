Intel semble en l’occurrence sûr des capacités de ses nouveaux SoC Panther Lake, et la firme avance un argument imparable pour en attester : si elle n’était pas sûre et certaine de cette nouvelle gamme et de ses performances, elle n’en parlerait pas si librement à la presse près de 6 moins avant son lancement. Sur ce point, Intel dit vrai : rares sont les processeurs dévoilés avec autant d’avance. De là à y voir une preuve qu’Intel veut (aussi) rassurer ses clients et ses investisseurs sur l’aptitude de Panther Lake après des mois de turbulence, il n’y à qu’un pas.

Pour rappel, les processeurs mobiles Panther Lake, devraient abriter des coeurs CPU hautes performances Cougar Cove, et des cœurs haute efficacité Skymont/Darkmont. On y trouverait enfin une partie graphique ARC Celastial (et donc des cœurs GPU Xe3 de nouvelle génération).

De quoi aboutir, sauf sortie de piste, à des processeurs très compétitifs, modernes, et potentiellement à même de surclasser à la fois les solutions d’AMD et de Qualcomm… à défaut de repasser devant celle d’Apple ? Compte tenu de l’avance prise par l'offre Apple Silicon en single-core et sur l’efficacité énergétique, la tâche paraît ardue, mais l’avenir nous le dira.