Face à son rival à la pomme, le Yoga Slim 7i n'a en tout cas pas à rougir en matière de design et de conception. Avec son châssis en aluminium gris métallisé, son écran en verre et ses lignes arrondies, l'engin est harmonieux, tout aussi agréable à regarder que son concurrent. Il pèche toutefois par un léger manque d'originalité face, par exemple, à un ASUS Zenbook S16 OLED. Mais cela reste encore une affaire de goûts.

On peut en tout cas s'accorder à dire que Lenovo nous livre un produit haut de gamme aux finitions soigneuses et à l'allure premium. C'est indéniable. Ce que l'on apprécie par ailleurs, c'est qu'au-delà de cette allure très classe et de son excellente qualité de construction, le PC n'a rien d'une belle coquille vide. Comprenez par là qu'il est réellement plaisant et confortable à utiliser au quotidien. À une exception près : l'ouverture du capot ne peut pas se faire facilement à une main, la partie clavier n'étant pas suffisamment « lestée ».

Quoi qu'il en soit, ce confort global est en partie dû à l'excellent clavier que Lenovo a installé dans son notebook. La firme dispose d'un vrai savoir-faire en la matière et le prouve une nouvelle fois ici. Si les plus tatillons regretteront peut-être l'absence de pavé tactile sur ce grand modèle de 15 pouces, il faut bien admettre qu'il s'agit là du seul « problème » à répertorier. Les touches sont en effet bien espacées les unes des autres et profitent d'une belle profondeur de course. La saisie est donc précise et onctueuse, mais aussi silencieuse. Bref, c'est d’après nous un sans-faute.