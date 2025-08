Le confort d’utilisation est donc bien au rendez-vous sur le Gram 17, mais les performances, fatalement, en prennent un petit coup. À puce égale, l’appareil se montre ainsi légèrement moins rapide que plusieurs de ses concurrents sous Cinebench R24… à ceci près qu’il est à chaque fois plus silencieux et plus fin. Ce qui aide à faire passer la pilule.

On relève ainsi 569 points en calcul multi-core et 115 points « seulement » en single-core. À titre de comparaison, le Lenovo Yoga Slim 7i (Gen 9) Aura Edition (un modèle de 15 pouces plus petit et plus lourd) montait pour sa part à 588 points en multi-core et 121 points en single core avec le même processeur et sur le même benchmark. L’écart reste donc raisonnable au regard des caractéristiques du Gram 17 en termes de format et de légèreté.