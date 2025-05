Celui qui souffrait autrefois d’une profondeur de course faiblarde, et d’un rétroéclairage étonnamment incomplet (de nombreux symboles et caractères spéciaux restaient donc dans la pénombre), profite donc cette année d’une refonte complète. Le clavier devient ainsi l’un des points forts de ce millésime 2025 du Blade 16.

La frappe y gagne très nettement en profondeur, l’ensemble offre un meilleur confort au quotidien comme en jeu, et Razer nous octroie en prime de nouvelles touches macros fort pratiques sur le côté droit. Le résultat est tout simplement parfait. Et quant au rétroéclairage RGB, il s’étend désormais à l’ensemble des symboles et caractères. C’est tout bête, mais pour le Blade 16, c’est une petite révolution… et l’une des meilleures surprises de ce nouveau modèle.

Le trackpad conserve pour sa part les mêmes caractéristiques que par le passé. On retrouve donc une grande surface de glisse occupant toute la place disponible, et cliquable sur toute sa diagonale. Dans l’ensemble, c’est du tout bon, même si les clics appuyés restent un peu durs (on a désormais l’habitude chez Razer). Cela nous amène d’ailleurs à une question : à quand l’arrivée d’un trackpad haptique sur le Blade 16 ? Voilà une amélioration que nous aimerions trouver sur le modèle 2026.