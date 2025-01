Le nouveau clavier concocté par Razer dispose d'une profondeur de course augmentée de 1,5 millimètre, ce qui lui permet d'obtenir une distance d'activation 50 % plus longue et, in fine, une expérience de saisie plus confortable, nous promet la marque.

Plus qu'une nouveauté, ce nouveau clavier pourrait réellement changer la donne et gommer ce qui était, selon nous, l'un des principaux défauts du Blade 16 actuel. Pour rappel, celui des modèles 2023 et 2024 souffrait d'une faible profondeur de course (le rendant plus adapté à la bureautique qu'au gaming), mais aussi d'un rétroéclairage étrangement partiel. Les chiffres et éléments de ponctuation étaient par conséquent condamnés à rester dans la pénombre.

Quoi qu'il en soit, ce changement de clavier est occasionné par la mise au point d'un nouveau châssis. Avec lui, Razer explique que le Blade 16 2025 est jusqu'à 32 % plus fin que le modèle précédent, sans pour autant faire une croix sur les grandes forces de ce dernier. On garde donc un carénage en aluminium anodisé taillé d'un seul bloc, et l'on conserve également une grande chambre à vapeur vouée au refroidissement du tandem CPU/GPU.