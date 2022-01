CES 2022 : Razer dévoile sa nouvelle gamme de PC portables gaming

Commençons par le Razer Blade 14, qui se veut « l'entrée de gamme » de cette nouvelle génération. Celui-ci se voudra plus compact que ses grands frères, avec un écran 14 pouces, un processeur AMD Ryzen 9 6900HX et 16 Go de mémoire vive DDR5. À l'aide du Switch MUX, il pourra, selon les besoins, privilégier l'utilisation du GPU discret pour faire tourner les jeux sur l'affiche interne et passer au plus gros morceau quand le besoin s'en fera sentir. Il intégrera également une webcam IR 1 080p pour une meilleure qualité d'image. Le Blade 14 est attendu le 10 février sur le Razer Store et chez certains revendeurs, et plus largement en vente au premier trimestre 2022, au tarif conseillé de 2 199,99 euros.

Le Blade 15 ambitionne quant à lui d'être le meilleur compagnon des gamers portables. Avec une RTX 3080 Ti , un processeur Intel i9-12900H et 16 Go de RAM DDR5, il proposera divers affichages à différentes fréquences pour satisfaire le plus grand monde. Configuration Full HD à 360 Hz, QHD à 240 Hz ou UHD à 144 Hz, faites vos jeux sur cet écran 15,6 pouces qui promet des couleurs et des contrastes de haute volée ! Le Blade 15 sera disponible exclusivement chez Razer à partir du 15 janvier et en vente plus largement au premier trimestre 2022, au tarif conseillé de 2 799,99 euros.

Enfin, le Blade 17 est principalement destiné à un usage professionnel. Outre une fiche technique similaire au Blade 15, mais avec cette fois un écran 17 pouces, il intègre en plus huit haut-parleurs pour aider les créateurs de contenu audio dans leur travail. Tout comme le Blade 15, le Blade 17 sera d'abord disponible exclusivement chez Razer à partir du 25 janvier, puis en vente plus largement au premier trimestre 2022, au tarif conseillé cette fois de 2 999,99 euros.

Du bien beau matériel que nous propose Razer pour sa gamme Blade revisitée, en somme. Mais l'excellence promise par la marque au serpent vient fatalement avec un coût particulièrement élevé.