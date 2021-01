CES 2021 : Une mise à jour graphique pour le Blade Pro 17 de Razer

Sans grande surprise, puisque c'est le cas depuis la création de ces gammes, les Blade Pro 17 sont moins nombreux et il n'est ici pas question de diviser la gamme en deux segments, advanced et base. Non, Razer présente au total trois versions de son portable 17 pouces présentant, en premier lieu, plusieurs points communs.

Ainsi les modèles sont conçus autour du Core i7-10875H que l'on retrouve sur les plus puissants des Blade 15. Il s'agit d'un CPU avec 8 cœurs et capable d'atteindre 5,1 GHz en boost. Une subtilité tout de même : un Blade Pro 17 ne l'accompagne « que » de 16 Go de RAM quand les deux autres proposent 32 Go, toujours de la DDR4-2933 MHz.

Le gros du changement concerne donc la carte graphique et l'intégration des nouvelles solution RTX de chez NVIDIA. Il s'agit bien sûr des versions mobiles des dernières GeForce, à savoir, selon le cas, une RTX 3060 Laptop, une RTX 3070 Laptop ou une RTX 3080 Laptop.

Pour accompagner ces modifications GPU, Razer a décidé de segmenter davantage le sous-système moniteur. Nous avons ainsi le choix entre un modèle avec dalle QHD @ 165 Hz, un autre doté d'une dalle FHD @ 360 Hz et un dernier équipé, selon la volonté du client, d'une dalle UHD tactile @ 120 Hz ou de la dalle FHD @ 360 Hz déjà citée.

Les tarifs du Blade Pro 17 démarrent à 2 899 euros, affichant ainsi une très légère baisse par rapport à l'an passé. Toutefois nous ne disposons pas encore de précisions concernant l'ouverture des précommandes et la disponibilité effective, que Razer envisage pour « courant janvier 2021 ».