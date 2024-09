Attendu courant septembre en France, à partir de 1 199 euros, le Nitro V 14 embarque dans sa configuration la plus abordable un processeur AMD Ryzen 5 8645HS, couplé à 16 Go de RAM (DDR5 en dual-channel) et à une RTX 2050 particulièrement modeste. Côté écran, il embarque une dalle IPS Full HD+ de 14,5 pouces, 100 % sRGB et montant à 120 Hz, le tout dans un châssis de 22,5 millimètres d'épaisseur pour 1,7 kilo. On y trouve également une batterie de 57 Wh et une webcam 720p.

À défaut d'avoir le prix des moutures les plus intéressantes de l'appareil, on sait qu'il pourra toutefois embarquer au maximum un Ryzen 7 8845HS, jusqu'à 32 Go de DDR5, une RTX 4050 et un écran QHD+, 100 % sRGB et 120 Hz. De quoi aboutir, si le TGP appliqué au GPU est suffisamment élevé et que le placement tarifaire reste raisonnable (ce qui devrait être le cas), à une bonne petite machine compacte.

On restera toutefois loin de ce que permettent d'autres ultraportables gaming, plus coûteux mais aussi beaucoup plus performants, comme le tout nouveau ASUS TUF Gaming A14, le HP Omen Transcend 14 ou le Razer Blade 14 2024. Face à ce nouveau Nitro V 14, le dernier MSI Cyborg 14 évoqué plus haut offre également un rapport équipement-prix avantageux.