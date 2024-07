Intel Lunar Lake, Qualcomm Snapdragon X... ou AMD Strix Point, l'Acer Swift 14 mangerait à tous les râteliers

Pour rappel, l'AMD Ryzen AI 9 HX 370 sera a priori l'une des solutions les plus performantes de la famille Strix Point, avec un total de 12 cœurs (4 cœurs Zen 5 et 8 cœurs Zen 5C) et 24 threads à son bord, et des fréquences pouvant attendre les 5,1 GHz en boost. Sur le plan graphique, on y trouverait un iGPU Radeon 890M comprenant 16 unités de calcul, tandis qu'un NPU XDNA 2 AI serait aussi d'actualité pour délivrer jusqu'à 50 TOPS dévolus tout entiers à l'IA.

Cette puce a donc été aperçue sur Geekbench aux commandes d'un certain « Acer Swift SF14-61 », alias du prochain Acer Swift 14, où elle glanait quelque 2 689 points en single-core et 13 515 points en calcul multi-core. Un score honorable, mais pas aussi substantiel qu'on l'aimerait. Il y a quelques semaines, la nouvelle puce d'AMD avait en effet déjà été flashée, cette fois à plus de 2 800 points en single-core et plus de 14 700 points en multi-core sur le même outil.