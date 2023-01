On a essayé les nouveaux Swift d’Acer, et voici le meilleur d’entre eux

Plus abordable, le Swift Go remplace l’ancien Swift 3 et se décline en 14 et 16 pouces. On y trouve là aussi des processeurs Intel Core de 13e génération « H » et un écran OLED 16:10, mais avec une approche assez différente : pas de carte graphique dédiée à l’horizon puisque Acer cherche ici légèreté, finesse et bon rapport performances/prix.